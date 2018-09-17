Безопаснее ставить отметки в путевом листе.

Путевые листы оформляют все компании, которые используют автомобили. Не важно, занимается организация перевозками или использует машину только для служебных поездок. При этом оформлять путевые листы нужно по правилам из приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152(определение Верховного суда от 01.09.2014 № 302-КГ14-529).

Отметки о медосмотре и техобслуживании — обязательные реквизиты путевых листов (п. 6, 7приказа № 152). Для учета расходов важны маршрут движения, расход бензина. Но если не будет отметок о медосмотре и состоянии авто, налоговики могут решить, что водитель был не вправе выходить в рейс, а машина была неисправна. Из-за этого могут снять расходы.

Проводить медосмотр водителей и проверять техническое состояния автомобиля могут не только штатные сотрудники. Вы вправе заключить договор с медицинской организацией и сервисным центром.

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