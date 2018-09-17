8217 сентября 2018

Занимаемся установкой видеонаблюдения. Купили автомобиль, на котором монтажники ездят к заказчикам. У нас в штате нет медика и механика. Обязательно ли ставить в путевых листах отметки о медосмотре и техобслуживании?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Безопаснее ставить отметки в путевом листе.

Путевые листы оформляют все компании, которые используют автомобили. Не важно, занимается организация перевозками или использует машину только для служебных поездок. При этом оформлять путевые листы нужно по правилам из приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152(определение Верховного суда от 01.09.2014 № 302-КГ14-529).

Отметки о медосмотре и техобслуживании — обязательные реквизиты путевых листов (п. 6, 7приказа № 152). Для учета расходов важны маршрут движения, расход бензина. Но если не будет отметок о медосмотре и состоянии авто, налоговики могут решить, что водитель был не вправе выходить в рейс, а машина была неисправна. Из-за этого могут снять расходы.

Проводить медосмотр водителей и проверять техническое состояния автомобиля могут не только штатные сотрудники. Вы вправе заключить договор с медицинской организацией и сервисным центром.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.