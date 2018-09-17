Если после работ изменились назначение или площадь помещения, списывайте стоимость через амортизацию.

Стоимость ремонта основного средства можно списать единовременно (письмо Минфина от 27.06.2018 № 03-03-06/1/44329). Расходы на реконструкцию надо учитывать через амортизацию (п. 2 ст. 257 НК). Если неверно определить расходы, есть риск занизить налог на прибыль.

Ремонт нужен, чтобы восстановить первоначальные качества помещения (п. 3.1 Положения, утв. постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279). А реконструкция — это переустройство, чтобы усовершенствовать или повысить производительность основного средства. Из-за неясной формулировки налоговики пытаются любой ремонт в помещении признать реконструкцией.

Рискованно спорить с инспекторами, если из-за перепланировки изменилось назначение помещения. Списывайте стоимость через амортизацию, если увеличилась площадь здания. Иногда судьи считают такие работы реконструкцией (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.01.2018 № Ф04-5626/2017).

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