Социальный вычет можно заявить в уточненке.

«Физик», который имеет право на несколько видов вычетов по НДФЛ, все их отражает в одной декларации. Если после подачи отчета руководитель обнаружил, что имеет право еще на один вычет, нужно сдать уточненку. Подать отдельную декларацию с социальным вычетом не получится.

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Как только руководитель подаст уточненку, инспекторы начнут новую камералку (п. 9.1 ст. 88 НК). Тогда ждать деньги потребуется еще четыре месяца. Поэтому выгоднее дождаться, когда налоговики вернут имущественный вычет, а затем подать уточненку.

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