2017 сентября 2018

Директор сдал 3-НДФЛ. Сейчас выяснилось, что руководитель также имеет право на социальный вычет за прошлый год. Как получить еще и социальный вычет?

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отвечает:

Социальный вычет можно заявить в уточненке.

«Физик», который имеет право на несколько видов вычетов по НДФЛ, все их отражает в одной декларации. Если после подачи отчета руководитель обнаружил, что имеет право еще на один вычет, нужно сдать уточненку. Подать отдельную декларацию с социальным вычетом не получится.

Как только руководитель подаст уточненку, инспекторы начнут новую камералку (п. 9.1 ст. 88 НК). Тогда ждать деньги потребуется еще четыре месяца. Поэтому выгоднее дождаться, когда налоговики вернут имущественный вычет, а затем подать уточненку.

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