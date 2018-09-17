Вы вправе заявить вычет.

Компании нужно выполнить три условия для вычета НДС. А именно: купить оборудование для деятельности с НДС, принять покупку к учету и получить счет-фактуру (п. 2 ст. 171, ст. 172 НК). При этом в кодексе нет условия о том, что вычет можно заявить только в квартале с выручкой. Вы вправе подать декларацию к возмещению (письмо ФНС от 07.12.2012 № ЕД-4-3/20687@).

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Забыли заявить вычет НДС с полученного аванса

Раньше Минфин разъяснял, что нельзя заявить вычет в квартале без доходов (письмо от 14.12.2011 № 03-07-14/124). Этими разъяснениями по-прежнему пользуются некоторые налоговики. Тогда доказать право на вычет получается в суде (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.07.2017 № Ф09-4083/17).

На камералке декларации к возмещению налоговики вправе истребовать любые документы, которые подтверждают право на вычет (п. 8 ст. 88 НК). Чтобы не отвечать на запросы, вы вправе перенести вычеты на период, когда появится выручка. Максимальный срок переноса — три года с момента, когда компания приняла актив на учет (п. 1.1 ст. 172 НК).

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