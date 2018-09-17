Нет, НДФЛ рассчитывать и платить не нужно.

Компания считается налоговым агентом по НДФЛ, если становится источником дохода для «физика». При этом нужно учитывать все доходы — денежные, в натуральной форме, а также доход в виде материальной выгоды (п. 1 ст. 210 НК). В вашем случае покупатели приобретают товар со скидкой, которая составляет больше половины обычной стоимости товара. Но дохода в натуральной форме не возникает.

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Покупатель платит за товар полную цену, которую ему предъявил продавец. Поэтому нет условий, чтобы признать доход в натуральной форме (п. 2 ст. 211 НК).

Разницу в цене можно было бы считать материальной выгодой. Но для этого стороны сделки купли-продажи должны быть взаимозависимыми (подп. 2 п. 1 ст. 212 НК). Если речь о продавце и постороннем «физике», то взаимозависимости между ними нет. Потому у покупателя нет дохода, а у продавца — обязанности рассчитать НДФЛ.