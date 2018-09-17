2217 сентября 2018

Клиентам, которые приобретают услуги нашего салона больше двух лет подряд и на сумму не меньше 100 тыс. руб., мы выдаем бонусные карты с максимальной скидкой — 20 процентов. Эти карты не именные. Мы должны исчислить НДФЛ?

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отвечает:

Нет, доход клиента освобождают от НДФЛ.

«Физик» платит за товары и услуги меньше, когда пользуется бонусными картами. Часть стоимости покупок берет на себя компания. Ведь именно она выдает и содержит карты, чтобы стимулировать покупательский спрос, увеличить клиентскую базу.

В виде разницы между обычной ценой и стоимостью по карте «физик» получает доход в натуральной форме. В таком случае компания обязана посчитать НДФЛ. Но вид дохода подходит под требования пункта 68 статьи 217 НК. Поэтому не нужно исчислять НДФЛ.

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