3517 сентября 2018

Продаем автомобили. Покупателю не хватало 200 тыс. руб., чтобы полностью оплатить покупку даже со скидкой. Это наш работник, и он попросил, чтобы недостающую сумму мы удерживали из его зарплаты. Мы должны посчитать НДФЛ только с зарплаты?

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отвечает:

Рассчитайте налог со всей суммы дохода работника.

Доход вашего сотрудника — не только заработок. Он со скидкой купил автомобиль у своего работодателя. Если это сделка с взаимозависимостью, то нужно посчитать материальную выгоду (ст. 212 НК).

Вы продаете автомобили и можете вычислить цену, по которой обычно реализуете товар. На сумму разницы начислите НДФЛ. Его нужно удержать и перечислить в бюджет с ближайших выплат в пользу работника.

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