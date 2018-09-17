Рассчитайте налог со всей суммы дохода работника.

Доход вашего сотрудника — не только заработок. Он со скидкой купил автомобиль у своего работодателя. Если это сделка с взаимозависимостью, то нужно посчитать материальную выгоду (ст. 212 НК).

Важная статья:

Судьи разрешили платить НДФЛ раньше времени

Вы продаете автомобили и можете вычислить цену, по которой обычно реализуете товар. На сумму разницы начислите НДФЛ. Его нужно удержать и перечислить в бюджет с ближайших выплат в пользу работника.