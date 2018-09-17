2817 сентября 2018

Продаем автомобили. Покупателю не хватало 200 тыс. руб., чтобы полностью оплатить покупку даже со скидкой. Это наш работник. Если мы простим сотруднику половину его долга за автомобиль, нужно будет рассчитать НДФЛ? Как правильно это сделать?

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отвечает:

Нужно рассчитать НДФЛ.

Вы продали своему работнику машину в кредит, а затем простили долг. Сумма прощенного долга — это экономическая выгода, а значит, доход работника. При этом не важно, взаимозависимые стороны сделки или нет. Нужно исчислить НДФЛ по ставке 13 процентов в день, когда простили долг (п. 1 ст. 224 НК).

Отдельно посчитайте материальную выгоду в виде экономии на процентах. Для нее применяют ставку 35 процентов, чтобы посчитать налог (п. 2 ст. 224 НК).

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