Нужно рассчитать НДФЛ.

Вы продали своему работнику машину в кредит, а затем простили долг. Сумма прощенного долга — это экономическая выгода, а значит, доход работника. При этом не важно, взаимозависимые стороны сделки или нет. Нужно исчислить НДФЛ по ставке 13 процентов в день, когда простили долг (п. 1 ст. 224 НК).

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Минфин пообещал пока не трогать НДФЛ

Отдельно посчитайте материальную выгоду в виде экономии на процентах. Для нее применяют ставку 35 процентов, чтобы посчитать налог (п. 2 ст. 224 НК).