Нет, не начисляйте НДФЛ на сумму взносов в пользу работников, если не списываете страховые взносы в расходы по налогу на прибыль.

Добровольное личное страхование на случай вреда жизни и здоровью включает и медицинскую страховку (ст. 934 ГК). «Физику» ее покупает работодатель, когда перечисляет страховые взносы.

У сотрудника возникает доход в виде взносов. На него не нужно начислять НДФЛ, если выполнить условия из пункта 10 статьи 217 НК. А именно: суммы нужно уплатить за работников и за счет чистой прибыли компании.

Компании нужно выбрать, как она будет учитывать траты на взносы. Ведь их можно списать в расходы по налогу на прибыль (п. 16 ст. 255 НК). Но в таком случае не будет считаться, что их заплатили за счет чистой прибыли. То есть той, что осталась уже после налогообложения. Значит, нужно будет исчислить и удержать НДФЛ от суммы взносов из вознаграждения работникам.