2217 сентября 2018

В компании действует программа повышения лояльности работников. Через год работы мы оплачиваем всем сотрудникам страховку ДМС. При этом мы за всех платим обязательные страховые взносы. Мы можем не облагать НДФЛ сумму взносов по ДМС?

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отвечает:

Нет, не начисляйте НДФЛ на сумму взносов в пользу работников, если не списываете страховые взносы в расходы по налогу на прибыль.

Добровольное личное страхование на случай вреда жизни и здоровью включает и медицинскую страховку (ст. 934 ГК). «Физику» ее покупает работодатель, когда перечисляет страховые взносы.

У сотрудника возникает доход в виде взносов. На него не нужно начислять НДФЛ, если выполнить условия из пункта 10 статьи 217 НК. А именно: суммы нужно уплатить за работников и за счет чистой прибыли компании.

Компании нужно выбрать, как она будет учитывать траты на взносы. Ведь их можно списать в расходы по налогу на прибыль (п. 16 ст. 255 НК). Но в таком случае не будет считаться, что их заплатили за счет чистой прибыли. То есть той, что осталась уже после налогообложения. Значит, нужно будет исчислить и удержать НДФЛ от суммы взносов из вознаграждения работникам.

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