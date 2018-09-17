Изменили наименование и состав статей доходов. Например, статья 110 в Указаниях № 65н называлась «Налоговые доходы», а в новом приказе — «Налоговые доходы и таможенные платежи». Причем доходы расшифрованы более полно. В них отразили НДС, земельный налог, налог на игорный бизнес, транспортный налог, сборы за пользование природными ресурсами.

Статью 120 КОСГУ дополнили новыми видами доходов. Теперь по ней нужно указывать долю в прибылях (убытках) объектов инвестирования. Дополнительно выделили доходы от концессионной платы. Так что новый документ соответствует последним изменениям в Инструкции № 157н.

Важную коррективу внесли в статью 150 «Безвозмездные денежные поступления». По ней будут учитывать гранты, пожертвования и иные безвозмездные перечисления. Сейчас такие доходы признают по подстатье 189 КОСГУ. Также по статье 150 КОСГУ нужно будет отражать поступления от возврата остатков целевых субсидий прошлых лет и средств самообложения граждан.