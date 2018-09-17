Что главбуху учреждения нужно успеть сделать до отпуска?

В первую очередь надо предупредить об отпуске руководителя учреждения, подчиненных, коллег из других отделов, которые взаимодействуют с бухгалтерией, и службу бухучета учредителя. Сообщить об отпуске контрагентам. Например, в почте можно сформировать письмо уведомление и разослать по всем компаниям.

Затем следует определить, какую работу будет выполнять за главбуха его заместитель. Если заместителя нет — решить кто будет замещать главбуха и распределить нагрузку между подчиненными. Можно составить распоряжение и прописать в нем, кому какие обязанности передаете. Чтобы избежать ошибок в текущих делах, разработайте подробный план работы для подчиненных, а в бухгалтерии повесьте памятку по работе на время отпуска.