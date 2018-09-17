3417 сентября 2018

Как правильно оформить замещение главного бухгалтера?

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отвечает:

Для того чтобы оформить замещение, нужно получить письменное согласие сотрудника выполнять обязанности главбуха во время его отпуска. Затем издать приказ о возложении на этого работника дополнительных обязанностей (ст. 60.2 и 151ТК).

Еще один способ заменить главбуха — временно перевести на его должность другого сотрудника (ч. 1 ст. 72.2 ТК). После перевода тот обязан будет выполнять только работу руководителя бухгалтерии. В дополнительном соглашении следует прописать: «За работу в должности руководителя бухгалтерии в период временного перевода работнику устанавливается зарплата руководителя бухгалтерии». Ее в таком случае нужно считать пропорционально отработанным дням. Свою прежнюю зарплату в этот период сотрудник не получает.

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