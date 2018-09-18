Это зависит от того, что указано в должностной инструкции или трудовом договоре работника. Если в этих документах значится, что он должен выполнять обязанности начальника во время его отпуска, то это его обычные должностные обязанности. Никакой доплаты ему начислять не надо. Это подтверждают письма Минздравсоцразвития от 12.03.2012 № 22-2-897 и Роструда от 24.05.2011 № 1412-6-1.

Если же в должностной инструкции таких оговорок нет, за дополнительную работу необходимо установить доплату. Размер доплаты нужно согласовать с замом и прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору. И на его основании оформить приказ. Как правило, сумму доплаты считают как процент от оклада по должности главбуха. Но стороны могут рассчитать доплату любым другим способом.