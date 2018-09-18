3118 сентября 2018

Можно ли принять к учету документы, которые подписал главный бухгалтер в период своего отпуска?

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отвечает:

Да, документы, которые главный бухгалтер подписал в отпуске, можно принимать к бухгалтерскому и налоговому учету. Полномочия главбуха сохраняются, даже если он делегировал свои обязанности другому сотруднику. А значит, документы, подписанные им в период отпуска, действительны. Но для учреждения возникает опасность нарушить нормы трудового законодательства. Ведь привлекать к работе сотрудника во время отпуска запрещено. За это могут оштрафовать на сумму до 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП).

Есть два способа подписать документы, когда главбух в отпуске. Первый — оформить его отзыв из отпуска. Но этот способ очень трудоемкий. Второй — попросить расписаться работника, который по приказу замещает главбуха, или другого сотрудника, на которого оформлена соответствующая доверенность.

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