Да, документы, которые главный бухгалтер подписал в отпуске, можно принимать к бухгалтерскому и налоговому учету. Полномочия главбуха сохраняются, даже если он делегировал свои обязанности другому сотруднику. А значит, документы, подписанные им в период отпуска, действительны. Но для учреждения возникает опасность нарушить нормы трудового законодательства. Ведь привлекать к работе сотрудника во время отпуска запрещено. За это могут оштрафовать на сумму до 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП).

Есть два способа подписать документы, когда главбух в отпуске. Первый — оформить его отзыв из отпуска. Но этот способ очень трудоемкий. Второй — попросить расписаться работника, который по приказу замещает главбуха, или другого сотрудника, на которого оформлена соответствующая доверенность.