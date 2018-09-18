2318 сентября 2018

В летние месяцы многим учреждениям становятся не нужны гардеробщики. Работодатели отправляют их принудительно в отпуск за свой счет или оформляют срочный договор, чтобы уволить сотрудника на лето. Как решить проблему законным способом?

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отвечает:

Хотя летом гардеробщикам нечем заняться, их работа не относится к сезонной (ст. 293ТК, постановление НКТ СССР от 11.10.1932 № 185). Если учреждение заключит трудовой договор с гардеробщиком на определенный период в связи с сезонностью, контролеры обвинят его в нарушении. Принудительно отправлять таких работников в отпуск за свой счет на лето тоже незаконно. Сотрудник не должен терять заработок только ради того, чтобы дать учреждению возможность сэкономить.

Некоторые указывают в трудовых договорах дополнительные обязанности, которые гардеробщики будут выполнять в летний период. Но не у каждого работодателя есть в этом необходимость, тем более в течение всего лета. Та же проблема и с другим вариантом — временным переводом сотрудника с его согласия на иную работу (ст. 72.2 ТК). Подходящей для перевода должности в учреждении может и не быть.

Безопасное решение — принимать на должность гардеробщика пенсионеров по возрасту. Это дает учреждению законное основание заключить срочный трудовой договор (абз. 2 ч. 2 ст. 59 ТК). Сотрудник может работать посменно с сентября по апрель или май. На лето вы его сможете уволить, а осенью принять обратно. Пенсионеров это обычно устраивает.

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