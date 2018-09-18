Пока не закончится отпуск с последующим увольнением на прежней работе, нового сотрудника можно оформить только по внешнему совместительству. Учреждение не станет основным местом работы новичка, даже если у него есть на руках трудовая книжка. Вас не оштрафуют за то, что приняли на основное место чужого работника в отпуске с последующим увольнением. Но проблемы могут возникнуть у самого сотрудника, если прежнее место работы давало право на досрочную пенсию.

Заключите с внешним совместителем трудовой договор. Когда отпуск с последующим увольнением закончится, у сотрудника уже не будет основного места работы. Тогда можно сделать из внешнего совместителя основного работника.