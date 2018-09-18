2518 сентября 2018

Сотрудница ушла в декрет, затем возьмет отпуск по уходу за ребенком. Руководитель решил передать ее обязанности человеку, который уже работает в учреждении. Дополнительную ставку учреждение ввести не может. Как выйти из ситуации?

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отвечает:

Если руководитель не хочет брать человека со стороны, можно оформить временный перевод постоянного сотрудника на должность декретницы. Новый договор не потребуется. Временный перевод возможен только с согласия сотрудника. Заключите с ним дополнительное соглашение к трудовому договору (ч. 1 ст. 72.2 ТК). Укажите, что работник будет выполнять обязанности отсутствующей сотрудницы на период ее декретного отпуска. Оформите приказ о временном переводе.

В результате временного перевода в учреждении появится вакансия. На нее можно принять нового работника по срочному трудовому договору. В качестве основания укажите абзац 2 части 1 статьи 59 ТК, где говорится об исполнении обязанностей отсутствующего работника. Хотя последний фактически никуда не ушел и работает на месте декретницы, он не может исполнять обязанности по своей постоянной должности.

Срочный договор прекратит действовать, когда основная сотрудница выйдет из отпуска по беременности и родам. Если женщина сразу же возьмет отпуск по уходу за ребенком, заключите новый срочный договор до конца этого отпуска. Когда завершится и этот отпуск, основная сотрудница выйдет на работу. Вы вернете работника с декретной ставки на его прежнюю должность, а сотрудника со срочным договором уволите.

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