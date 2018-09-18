3518 сентября 2018

Обязательно ли получать от сотрудника письменное согласие на перечисление зарплаты на карту «Мир»?

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отвечает:

От сотрудника вы должны получить заявление, что он хочет получать зарплату на карту. Этот документ нужен, даже если условие о безналичной выдаче зарплаты есть в трудовом или коллективном договоре. В заявлении сотрудник указывает номер своего банковского счета.

Сотрудник вправе сам выбрать банк, куда перечислять зарплату, — об этом он должен известить работодателя письменно не позднее пяти рабочих дней до дня выдачи зарплаты (ч. 3 ст. 136 ТК). Если вы откажете сотруднику в его праве получать зарплату на тот счет, который он указал, учреждение могут оштрафовать на сумму до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

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