Напишите заявление в инспекцию на возврат переплаты.

Компания вправе вернуть переплату по авансовым платежам в том же порядке, что и лишние суммы налога (п. 14 ст. 78 НК).

Отправьте налоговикам заявление о возврате переплаты по форме (приложение 8 к приказу ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@). Контролеры получат документ и через 10 рабочих дней обязаны отправить компании решение о возврате или отказ (п. 8 ст. 78 НК). Деньги вернут в течение месяца. Срок считайте со дня, когда инспекторы получили заявление на возврат.

Инспекторы самостоятельно зачитывают переплату в счет недоимок по другим налогам (п. 6 ст. 78 НК). Поэтому стоит свериться по расчетам с бюджетом прежде, чем написать заявление.

Налоговики могут затягивать срок для возврата. Например, не отдавать переплату, пока не закончится камералка последней отчетности по налогу на прибыль. Это незаконно, и компания вправе пожаловаться в УФНС (письмо Минфина от 21.12.2017 № 03-04-05/85526).