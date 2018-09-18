Вам не потребуется согласие кассира на распространение данных.

Персональные данные можно использовать с письменного разрешения «физиков». Но из этого правила есть исключения.

Компания обрабатывает личную информацию работников, когда получает ее, хранит, передает и пр. Согласие владельца данных не нужно, если без обработки организация не сможет исполнить закон (п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Кассовый чек — это фискальный документ, который создают по формату (абз. 30 ст. 1.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). ИНН и Ф. И. О. кассира нужно напечатать в чеке (таблица 19 приложения 2 к приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@). Компания обязана записать в чеке сведения о том, кто провел расчет с покупателем по кассе. Иначе действия компании не будут законными. Поэтому ей не нужно согласие кассира, чтобы печатать его персональные данные в чеке (письмо Минкомсвязи от 26.04.2017 № П11-1-085-9772).