Для выплат инвалиду с детства нет специальных тарифов по страховым взносам, которые компания платит в налоговую инспекцию.

Инвалид с детства — это причина, а не категория ограничения возможностей. Ее прописывают, если инвалидность установили до 18 лет (п. 4 постановления Минтруда от 15.04.2003 № 17). В таком случае у «физиков» есть льготы по налогу на имущество, земельному, а также вычет по НДФЛ (подп. 2 п. 1 ст. 218, подп. 3 п. 5 ст. 391, подп. 3 п. 1 ст. 407 НК).

Компания обязана перечислять взносы в ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве. За инвалидов нужно заплатить такие страховые взносы в размере 60 процентов от тарифа, который применяет компания (ст. 1, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ, Федеральный закон от 31.12.2017 № 484-ФЗ).

Для других видов обязательного страхования льготные тарифы на выплаты инвалидам не предусмотрены. Поэтому взносы, за которые вы отчитываетесь в налоговую инспекцию, начисляйте за инвалидов с детства так же, как за других работников. Речь о взносах в ПФР, ФОМС и ФСС по НК.