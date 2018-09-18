418 сентября 2018

Сотрудник отпросился на три часа. Директор решил не оплачивать это время. Мы вправе так поступить?

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отвечает:

Вы вправе рассчитывать зарплату сотрудника по объему работы, которую он выполнил.

Работодатель обязан учитывать, сколько времени отработал каждый сотрудник (ст. 91 ТК). Сведения об этом отражают в табеле учета рабочего времени. В унифицированной форме период, когда сотрудник отсутствовал с разрешения работодателя и без сохранения зарплаты, обозначают кодом 16 или ДО. В таком случае компания вправе не оплачивать время, когда работника не было на рабочем месте (ст.155 ТК).

Работодатель вправе объявить выговор сотруднику, если его нет на месте без уважительных причин. За повторное нарушение работника можно уволить (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК). Поэтому сотруднику безопаснее получить письменное разрешение работодателя, когда он отпрашивается на три часа.

Издайте приказ о том, что сотрудник приступит к работе на три часа позже или уйдет с работы на три часа раньше. Приложите к приказу заявление работника. Тогда не будет причин сомневаться, что сотрудник отсутствовал и вы правильно начислили ему зарплату.

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