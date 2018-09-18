Вы вправе рассчитывать зарплату сотрудника по объему работы, которую он выполнил.

Работодатель обязан учитывать, сколько времени отработал каждый сотрудник (ст. 91 ТК). Сведения об этом отражают в табеле учета рабочего времени. В унифицированной форме период, когда сотрудник отсутствовал с разрешения работодателя и без сохранения зарплаты, обозначают кодом 16 или ДО. В таком случае компания вправе не оплачивать время, когда работника не было на рабочем месте (ст.155 ТК).

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В сентябре придется пересчитать зарплату

Работодатель вправе объявить выговор сотруднику, если его нет на месте без уважительных причин. За повторное нарушение работника можно уволить (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК). Поэтому сотруднику безопаснее получить письменное разрешение работодателя, когда он отпрашивается на три часа.

Издайте приказ о том, что сотрудник приступит к работе на три часа позже или уйдет с работы на три часа раньше. Приложите к приказу заявление работника. Тогда не будет причин сомневаться, что сотрудник отсутствовал и вы правильно начислили ему зарплату.