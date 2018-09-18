Да, верно.

С 3 июля любые ошибки в чеке исправляют чеком коррекции [абз. 2 п. 4 ст. 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ]. Но, чтобы верно применить правило, нужно выяснить, по какому формату касса печатает фискальные документы.

Сейчас компании вправе выбирать из трех версий формата — 1.0, 1.05 или 1.1. С 1 января 2019 года версия 1.0 не действует [п. 2 приложения 1 к приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@]. При этом исправлять любые ошибки чеком коррекции получится, только если фискальный накопитель работает по формату 1.1.

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Оптимальные решения для двух ситуаций с непробитым чеком

ФНС учла, что сейчас многие используют формат 1.0, а после 1 января 2019 года у компаний еще не закончатся сроки действия накопителей 1.05. Для них разрешили исправлять ошибки не чеком коррекции, а обычными чеками [письмо ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@].

Например, если неверно провели расчет с признаком «приход», то нужно выбить идентичный ошибочному чек с признаком «возврат прихода». После этого оформите правильный фискальный документ.

В чеке коррекции нужно прописывать сведения о неверном расчете, который исправляете. В корректировке запишите дату неверного расчета [таблицы 30, 31 приложения 2 к приказу № ММВ-7-20/229@].