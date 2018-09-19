Как инспекторы проверяют организацию с признаками однодневки?

Если инспекторы сочтут фирму однодневкой, то назначат дополнительные мероприятия налогового контроля. При этом налогоплательщики, которые не ведут реальную деятельность и отражают расходы и вычеты для налоговой выгоды, имеют схожие признаки.
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