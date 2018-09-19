619 сентября 2018

Как разъяснить сотрудникам преимущества карты «Мир», чтобы они отказались от зарплаты наличными, и о том, как карта «Мир» защищена?

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Поясните сотрудникам, что переход на карту «Мир» — новое требование закона. Расскажите, почему пользоваться картой в рамках зарплатного проекта выгодно и удобно. Во-первых, участникам зарплатного проекта не нужно платить за обслуживание карты. Если человек решит получать зарплату на карту, которую завел вне проекта, ему придется самому платить и за ее открытие, и за годовое обслуживание. Во-вторых, чтобы перейти на карту «Мир», не нужно лично идти в банк и подавать документы: все это организует работодатель и сотрудники банка.

Расскажите, что карту можно использовать почти во всех торговых организациях, при расчетах через интернет. Вы также можете пригласить на собрание коллектива представителя банка, в котором у вас зарплатный проект. Он ответит на вопросы сотрудников и расскажет о системах защиты карты «Мир». Например, о том, что интернет-платежи по картам «Мир» защищены собственной технологией MirAccept. Если есть проблемный сотрудник, который не желает участвовать в зарплатном проекте, не заставляйте его, так как он может пожаловаться на вас в трудовую инспекцию.

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