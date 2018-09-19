1619 сентября 2018

Как поступить сотруднику, если он постоянно бывает за пределами России, а там карта «Мир» не действует?

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отвечает:

Предупредите сотрудника, что к оплате карту «Мир» принимают только в России, но не везде. Поэтому ему удобнее иметь еще одну карту — Visa или MasterCard. Ваш банк может дополнительно выпустить такие карты либо выпустить карту «Мир» вашего зарплатного проекта как кобейджинговую — то есть она будет совмещать две платежные системы. Например, «Мир» — Maestro, «Мир» — JCB и «Мир» — UnionPay. Такие карты в России работают как карты «Мир», а в других странах принимаются в международной сети приема Maestro, JCB или UnionPay.

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