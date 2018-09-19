Да, верно. Но безопаснее, если в договоре вы запишете стоимость работ общей суммой. Разбивать ее на составляющие лучше в спецификации к контракту: отдельно сумма вознаграждения и отдельно компенсация материалов. Даже если посчитать, что компания приобрела у подрядчика материалы, пробивать чек ей все равно не требуется. В этом случае продавец — «физик», но он не обязан применять кассу [п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ].

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>