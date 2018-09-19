Да, нужна. В этом случае компания оказывает услугу по скупке металлолома, а «физик» ее покупает. Следовательно, при выплате денег за принятый металлолом пробивайте чек с признаком «расход» [письмо ФНС от 10.08.2018 № АС-4-20/15566@].
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