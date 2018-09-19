Это опасно.

Покупатель вправе принять к вычету авансовый НДС, если есть документы: авансовый счет-фактура, платежка и договор с условием о предоплате [п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК].

В вашем случае стороны записали в контракте условие о 30-процентной предоплате. Безопаснее принять к вычету налог именно с аванса по договору. Иначе возникает риск спора с налоговиками.

Из ситуации есть выход. Заключите с партнером дополнительное соглашение, где уточните размер аванса. В таком случае к вычетам покупателя не будет претензий от проверяющих.