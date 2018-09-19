Да, но могут быть споры с инспекторами.

Один из документов, который дает компании право принять авансовый НДС к вычету, — платежное поручение на аванс. У вас такого документа нет. Поэтому заявлять вычет без платежки рискованно [письмо Минфина от 06.03.2009 № 03-07-15/39]. Но есть аргументы, с помощью которых можно доказать право на вычет.

Суд считает, что право на вычет авансового НДС не зависит от способа оплаты [п. 23 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33]. То есть если вы примете такой налог к вычету, то, скорее всего, споры с инспекторами будут. Но до суда может не дойти — налоговики должны учитывать судебную практику [письмо ФНС от 26.11.2013 № ГД-4-3/21097].