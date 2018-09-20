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Возможно ли такое и как банк это может обосновать, чтобы при проверке к учреждению не было вопросов? В законодательстве нет запрета по привязке к одному расчетному счету нескольких банковских карт, в том числе карты «Мир». Направьте письменный запрос в банк. В нем уточните порядок взаимодействия старых счетов сотрудников с новыми картами «Мир». Так вы выясните, какие счета имеет сотрудник и к каким картам, на каком основании эти счета привязаны. Банк либо укажет на конкретный пункт договора или дополнительного соглашения с вашим учреждением, либо сообщит о том, что у банка есть внутренний документ, по которому сотрудники работают. Это может быть письмо, распоряжение руководителя банка и др. В любом случае этот документ опирается на законодательство. Вашему учреждению нужны убедительные доказательства, что все по закону. Банк не имеет права отказать вам в такой информации.

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