Как оформлять учреждениям платежные поручения и заявки на кассовый расход?

В платежке на перевод зарплаты в поле 110 проставляйте код 1. Этот код выплаты означает, что вы переводите деньги физическому лицу на карту «Мир» (Указания ЦБ от 05.07.2017 № 4449-У). Если вы составляете на оплату расходов не платежки, а заявки на кассовый расход, оформляйте их по-прежнему. В формах 0531801 и 0531851 не предусмотрено поле, где указывают код для выплат бюджетных средств физлицам. В разделе «Реквизиты налоговых платежей» есть поле «Тип платежа». Но его вы заполняете только в случае, если перечисляете в бюджет налоги и другие платежи (п. 9.2 Порядка, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н).

Поэтому код 1 в заявке не указывайте. Обратите внимание, что КВР в платежке должен соответствовать кодам видов выплат на банковские карты «Мир» (приложение к письму № 07-04-05/01–11298). Если казначейство найдет расхождение, платеж не пройдет. Порядок оформления платежных документов для перечисления на карту «Мир» — в последних письмах казначейства от 05.04.2018 № 07-04-05/05–5853, от 04.06.2018 № 07-04-05/01–11298

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