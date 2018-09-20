Нет, пробивать чек не надо.

Когда компания выдает деньги под отчет, не возникает расчета по кассовым правилам. Причем независимо от того, как вы передали деньги — через кассу или переводом на карту. Ведь сотрудник получает их, чтобы потратить в интересах компании [письмо № АС-4-20/15556@].

На подотчетные оформите распорядительный документ. Это может быть приказ с подписью директора [п. 6.3 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У]. В приказе пропишите Ф. И. О. сотрудника, сумму и срок возврата средств. Так вы будете знать, когда сотрудник должен отчитаться за полученные деньги.

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