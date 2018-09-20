5720 сентября 2018

Покупатель оплатил товары через терминал банка, но не сообщил, когда внес деньги. Обязательно ли выбивать чек в этом случае? Если да, то когда его выбить? В выписке банка непонятно, как клиент внес деньги — через кассу банка или банковский терминал?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Безопаснее выбивать чек на любые поступления от «физиков» через банк.

Если товары оплачивает «физик», то кассу применяют всегда. Исключение только одно. До 1 июля 2019 года можно не применять кассу, если «физик» оплачивает товары наличными деньгами через кассу или терминал банка. Этот способ оплаты — безналичный расчет без использования электронных средств платежа. Их закон пока освобождает от ККТ [п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ].

Среди разных способов безналичных платежей выделяют расчеты с электронными средствами платежа и без них. К примеру, личные и корпоративные карты, клиент-банк, электронные кошельки — WebMoney, Яндекс. Деньги, QIWI и др. Когда для оплаты «физик» использовал электронное средство платежа, чек потребуется выбить.

Компании сложно определить, каким способом клиент оплатил покупку. Чтобы не ошибиться, безопаснее применить ККТ. Чек нужно выбить сразу после того, как идентифицируете платеж и клиента [п. 5.3, 5.4 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ]. Иначе это может быть квалифицировано как работа без ККТ [ст. 14.5 КоАП].

При безналичных расчетах компаний между собой или с предпринимателями кассу не применяйте. Касса потребуется, если представитель контрагента расплачивается наличными или предъявил корпоративную карту [письмо № ЕД-4-20/15240@].

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.