Безопаснее выбивать чек на любые поступления от «физиков» через банк.
Если товары оплачивает «физик», то кассу применяют всегда. Исключение только одно. До 1 июля 2019 года можно не применять кассу, если «физик» оплачивает товары наличными деньгами через кассу или терминал банка. Этот способ оплаты — безналичный расчет без использования электронных средств платежа. Их закон пока освобождает от ККТ [п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ].
Среди разных способов безналичных платежей выделяют расчеты с электронными средствами платежа и без них. К примеру, личные и корпоративные карты, клиент-банк, электронные кошельки — WebMoney, Яндекс. Деньги, QIWI и др. Когда для оплаты «физик» использовал электронное средство платежа, чек потребуется выбить.
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Компании сложно определить, каким способом клиент оплатил покупку. Чтобы не ошибиться, безопаснее применить ККТ. Чек нужно выбить сразу после того, как идентифицируете платеж и клиента [п. 5.3, 5.4 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ]. Иначе это может быть квалифицировано как работа без ККТ [ст. 14.5 КоАП].
При безналичных расчетах компаний между собой или с предпринимателями кассу не применяйте. Касса потребуется, если представитель контрагента расплачивается наличными или предъявил корпоративную карту [письмо № ЕД-4-20/15240@].
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