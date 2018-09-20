Безопаснее выбивать чек на любые поступления от «физиков» через банк.

Если товары оплачивает «физик», то кассу применяют всегда. Исключение только одно. До 1 июля 2019 года можно не применять кассу, если «физик» оплачивает товары наличными деньгами через кассу или терминал банка. Этот способ оплаты — безналичный расчет без использования электронных средств платежа. Их закон пока освобождает от ККТ [п. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ].

Среди разных способов безналичных платежей выделяют расчеты с электронными средствами платежа и без них. К примеру, личные и корпоративные карты, клиент-банк, электронные кошельки — WebMoney, Яндекс. Деньги, QIWI и др. Когда для оплаты «физик» использовал электронное средство платежа, чек потребуется выбить.

Компании сложно определить, каким способом клиент оплатил покупку. Чтобы не ошибиться, безопаснее применить ККТ. Чек нужно выбить сразу после того, как идентифицируете платеж и клиента [п. 5.3, 5.4 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ]. Иначе это может быть квалифицировано как работа без ККТ [ст. 14.5 КоАП].

При безналичных расчетах компаний между собой или с предпринимателями кассу не применяйте. Касса потребуется, если представитель контрагента расплачивается наличными или предъявил корпоративную карту [письмо № ЕД-4-20/15240@].

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