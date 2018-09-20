Такие услуги облагаются НДС по ставке 18 процентов.

В Беларуси и России действует договор о ЕАЭС. Согласно этому договору, налоги платят по правилам того государства, которое признают местом реализации услуг [п. 28 приложения 18 к договору о ЕАЭС].

Место реализации услуг по найму персонала — страна заказчика, если сотрудники там работают [подп. 4 п. 29 приложения 18 к договору о ЕАЭС]. То есть место реализации услуг в данном случае — Россия. Услуги аутсорсинга в нашей стране облагаются НДС по ставке 18 процентов [п. 3 ст. 164 НК].