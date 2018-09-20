3320 сентября 2018

Сдали декларацию по НДС с налогом к возмещению. Пришло требование из налоговой. Инспекторы запрашивают первичку, счета-фактуры, а также книги покупок и продаж, штатное расписание, учетную политику, план счетов и т. д. В требовании ссылаются на статью 93 НК. Мы обязаны давать все эти документы?

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отвечает:

Вы вправе не исполнять требование.

На камералке по НДС инспекторы вправе требовать документы в двух случаях. Во-первых, если проверяют отчетность к возмещению. В такой ситуации налоговики требуют только документы по вычетам (п. 8 ст. 88 НК). То есть счета-фактуры, первичку, договоры, платежки (ст. 172 НК).

Второй случай — инспекторы обнаружили расхождение между отчетностью покупателя и поставщика. Список документов в этом случае не ограничен. Инспекторы вправе требовать любые бумаги, которые относятся к операциям с НДС. Судьи иногда подтверждают, что налоговики могут запросить книги покупок и продаж (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.07.2016 № Ф06-9229/2016).

В то же время, даже если инспекторы обнаружили расхождения в вашей отчетности и декларации контрагента, отвечать на требование вы не обязаны.

В требовании налоговики должны назвать норму, на основании которой они делают запрос. То есть сослаться на конкретный пункт статьи 88 НК. Статья 93 общая, в ней нет оснований для истребования документов. Так же считают судьи (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2017 № А56-53545/2016).

Если вы решили не исполнять требование, составьте мотивированный отказ. Сообщите, что инспекторы не назвали основание для запроса. Безопаснее выслать отказ в течение следующего дня после того, как получили требование (п. 3 ст. 93 НК).

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