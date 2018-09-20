Вы можете выдать справку без доходов либо документ в свободной форме.

2-НДФЛ — это сведения о доходах «физика», которые облагают налогом. Справку выдает налоговый агент, если платит доход.

«Физик» вправе обратиться к налоговому агенту и попросить документ о доходах (п. 3 ст. 230 НК). Если в течение года у сотрудника не было облагаемых выплат, справку на него компания не сдает (письмо Минфина от 08.05.2013 № 03-04-06/16327).

Декретное пособие и выплаты по уходу за ребенком освобождены от налога (п. 1 ст. 217 НК). Поэтому в справке 2-НДФЛ их не записывают (письмо Минфина от 03.07.2012 № 03-04-06/6–196).

Так как сотрудница не получала в течение 2018 года доходы для НДФЛ, вы не считаетесь для нее налоговым агентом и не обязаны оформлять справку. В то же время нужно выдать сотруднику документы, которые связаны с работой (ст. 62 ТК).

Уточните у сотрудницы, для каких целей ей нужен документ. Вы можете выдать справку о заработке в свободной форме и записать в ней пособие по уходу. Если такая бумага не подойдет, вы вправе выдать 2-НДФЛ с пустыми разделами 3–5. Доходов в справке не будет. Предупредите об этом сотрудницу.

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