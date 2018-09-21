2921 сентября 2018

Мы на общей системе. Арендовали машину у бывшего сотрудника. Плату за аренду перечисляли на карту «физика» ежемесячно с назначением «платеж за аренду автомобиля». Сейчас у нас проходит выездная проверка. Налоговики хотят снять расходы на аренду, так как у нас нет письменного договора. Проверяющие правы?

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отвечает:

Есть аргументы, чтобы защитить расходы.

Стороны обязаны заключать письменный договор аренды машины (ст. 643 ГК). Налоговики снимают расходы, если компания не подписала контракт с арендодателем. Но вы можете доказать, что вправе списать траты.

Гражданское законодательство не распространяется на налоговые отношения (п. 3 ст. 2 ГК). Кроме того, НК не ставит в зависимость расходы и форму, в которой компания заключила договор. Поэтому траты на аренду можно учесть без письменного договора.

Расходы на аренду подтвердят платежки, а также путевые листы и другие бумаги, которые доказывают, что компания использовала машину в деятельности. Если аргументы не сработают на проверке, можно воспользоваться ими в суде (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.04.2018 № Ф09-1092/18).

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