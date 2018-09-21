Нужно доплатить финансовому директору, если по трудовому договору он не обязан выполнять обязанности руководителя.

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Работнику положена доплата, если он выполняет функции, которых нет в трудовом договоре или должностной инструкции. Если по документам сотрудник и так обязан замещать генерального директора, то платить ему за дополнительную работу не нужно. Другое дело, если такой обязанности в трудовом договоре или инструкции нет. В таком случае оформите на время совмещение должностей (ст. 60.2, 151 ТК).

Подпишите дополнительное соглашение к трудовому договору, затем издайте приказ о совмещении. В нем же пропишите, какая доплата положена финансовому директору.

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