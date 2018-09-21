921 сентября 2018

Мы получили в оплату товаров вексель. Сумму такой долговой расписки нужно признать в доходах?

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отвечает:

Да, но в день, когда получили вексель, доходы не отражайте.

На упрощенке нужно отразить доход на дату, когда перед продавцом исполнили обязательство по оплате [п. 1 ст. 346.17 НК]. Это день зачисления денег на расчетный счет либо в кассу. Или же когда долг погасили иным способом. Но если покупатель рассчитался векселем, есть особенности.

Увеличить налоговую базу по упрощенке необходимо в одну из двух дат. Или в день, когда получите деньги по векселю, или в день, когда сами расплатитесь этим векселем [абз. 2 п. 1 ст. 346.17 НК, письмо Минфина от 02.02.2012 № 03-11-06/2/15].

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