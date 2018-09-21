2021 сентября 2018

Мы покупаем товары с НДС. Для нас это невозмещаемый налог. Его мы учитываем в стоимости товаров по правилам бухучета. Можно ли в налоговом учете списывать НДС в расходы так же, то есть не отдельно, а в стоимости товара?

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отвечает:

Нет, нельзя.

На упрощенке «входной» НДС — это отдельный и самостоятельный вид расхода [подп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК]. Списывать его нужно, когда компания вправе признать расходы на товары, работы или услуги.

Налоговый учет на упрощенной системе ведут в книге учета доходов и расходов по форме (утв. приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н). В графе 5 отражают расходы, которые прописаны в пункте 1 статьи 346.16 НК. В кодексе отдельно прописали в расходах входной НДС. Поэтому и списывать его нужно отдельной строкой [письмо Минфина от 05.09.2014 № 03-11-06/2/44783].

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