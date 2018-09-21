Налоговики вправе оштрафовать компанию за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения по статье 120 НК.

Книга учета доходов и расходов — это налоговый регистр [ст. 346.24 НК]. Если организация неоднократно в течение года записывает данные о доходах и расходах не по правилам, то она грубо нарушает правила налогового учета [п. 3 ст. 120 НК]. За это инспекторы вправе оштрафовать на 10 тыс. руб. [п. 1 ст. 120 НК].

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