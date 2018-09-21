4021 сентября 2018

Мы покупаем товары с НДС. Инспекторы могут оштрафовать, если мы не списываем НДС отдельной строкой? Какой будет штраф и за что?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Налоговики вправе оштрафовать компанию за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения по статье 120 НК.

Книга учета доходов и расходов — это налоговый регистр [ст. 346.24 НК]. Если организация неоднократно в течение года записывает данные о доходах и расходах не по правилам, то она грубо нарушает правила налогового учета [п. 3 ст. 120 НК]. За это инспекторы вправе оштрафовать на 10 тыс. руб. [п. 1 ст. 120 НК].

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.