2821 сентября 2018

В накладной на канцтовары прописаны разные наименования. Мы должны отразить их отдельно в книге учета доходов и расходов? Или можно записать просто «канцтовары»?

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отвечает:

Записывать каждый из предметов канцтоваров не нужно.

Записи о расходах ведут со ссылкой на первичный документ, который подтверждает вид расхода и его оплату [п. 2.2, 2.3 приложения 2 к приказу Минфина № 135н].

В книге нужно отразить реквизиты бумаг, на основании которых приняли покупки к учету, а также сведения о платежных документах [письмо Минфина от 06.12.2016 № 03-11-06/2/72657].

Вы вправе записать обобщенно, что приобрели. То есть не ручки, карандаши и другое, а канцтовары. При этом на проверке нужно предъявить первичку, реквизиты которой записали в книге.

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