2921 сентября 2018

Вправе ли компания записать расходы на канцтовары как материальные?

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отвечает:

Нет. Расходы на канцтовары — это самостоятельный вид затрат.

Налоговую базу при упрощенке можно уменьшить на расходы из статьи 346.16 НК. В этой статье перечень расходов закрытый. В нем прописали отдельно расходы на канцелярские товары [подп. 17 п. 1 ст. 346.16 НК]. Это самостоятельный вид затрат, и компания вправе их списать.

На упрощенке расходы на канцтовары признают по общему правилу: после их фактической оплаты [п. 2 ст. 346.17 НК РФ].

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