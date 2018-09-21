Нет, распределять сумму взносов поровну в течение года не нужно. Чтобы уменьшить авансовый платеж, важно, сколько взносов предприниматель перечислил в течение отчетного периода.

На упрощенке с объектом «доходы» бизнесмены вправе уменьшать сумму налога на фиксированный платеж за себя. Так же можно уменьшить сумму и авансового платежа [п. 3.1 ст. 346.21 НК].

Авансовый платеж на упрощенке считают по итогам отчетных периодов. Уменьшить его можно на сумму взносов, которую перечислили в бюджет с начала года. Другое условие — взносы нужно заплатить в пределах исчисленных. Бизнесмен рассчитывает их по правилам статьи 430 НК.

Можно взять в уменьшение аванса только ту сумму взносов, которую налогоплательщик обязан перечислить.

Фиксированный платеж предприниматель вправе уплатить в любое время в течение страхового года [абз. 2 п. 2 ст. 432 НК]. В таком случае бизнесмен может уменьшать авансы на сумму взносов, которую фактически перечислил. При этом распределять сумму фиксированного платежа на равные доли в течение года не нужно.

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