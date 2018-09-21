2321 сентября 2018

Директор компании — один из трех учредителей. Записывать ли его в СЗВ-М, если с ним не заключали трудовой договор и не выдаем зарплату?

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отвечает:

Да, включите директора в отчет.

Подавать СЗВ-М надо на каждого работника, который считается застрахованным. При этом не важно, заключили с ним трудовой или гражданско-правовой договор [подп. 2, 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ].

Ваш директор застрахованный, даже если с ним не подписали трудовой договор. Руководитель работает, его фактически допустили к труду [ст. 16 ТК]. Записывайте сведения о директоре в СЗВ-М, даже если компания не платит ему деньги. Такое правило действует и для единственных учредителей, которые сами руководят организацией [письма ПФР от 29.03.2018 № ЛЧ-08-24/5721, Минтруда от 16.03.2018 № 17–4/10/В-1846]. В вашем случае компанию учредили три человека. Они могли подписать с директором трудовой договор.

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