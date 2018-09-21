2221 сентября 2018

Обнаружили, что забыли записать одного из сотрудников в отчетах. Фонд оштрафует, если компания сама исправит ошибку дополняющей СЗВ-М?

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отвечает:

Да, контролеры оштрафуют на 500 руб.

Компания обязана подавать СЗВ-М на каждого застрахованного работника. Поэтому, если вы не учли одного из них, фонд оштрафует на 500 руб. [ст. 17 Закона № 27-ФЗ]. Ведь изначально вы не представили на него данные в срок.

Самостоятельно исправить ошибки без штрафа можно в тех сведениях, которые фонд уже принял [п. 39 приложения к приказу Минтруда от 21.12.2016 № 766н]. К примеру, если исправляете ошибки в Ф. И. О. сотрудника, СНИЛС или ИНН.

Компания могла избежать штрафа, если бы сдала дополняющую СЗВ-М в срок для первичного отчета. То есть не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным [п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ]. Но вы формируете дополняющую СЗВ-М позже. Поэтому фонд оштрафует.

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