3424 сентября 2018

Мы снизили зарплаты. Я не учла это и перечислила работнику аванс по старому тарифу. С аванса удержала и заплатила НДФЛ. Хочу оставить переплату по сотруднику и скорректировать выплаты в следующем месяце. У налоговиков будут претензии по НДФЛ?

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отвечает:

Скорректируйте суммы при расчете зарплаты за месяц.

НДФЛ исчисляют на дату, когда работник получил доход. То есть в последний день месяца, за который начислили зарплату (п. 2 ст. 223, п. 3 ст. 226 НК).

Компания не обязана рассчитывать НДФЛ с суммы аванса. Иногда так поступают на случай, если у работника позже не будет доходов и не получится удержать и перечислить налог. Но инспекторы вправе считать, что суммы, которые компания заплатила до конца месяца, — это не НДФЛ (письмо Минфина от 13.07.2017 № 03-04-05/44802).

Налог перечисляйте на следующий день после того, как рассчитаетесь с сотрудником по зарплате за месяц. Если удержали налог с аванса, отражать это в 6-НДФЛ не нужно. Вы учтете аванс в составе зарплаты, исчислите НДФЛ за месяц и доплатите недостающую сумму. Уточнять ничего не потребуется.

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