Другая организация не вправе принять сотрудника на полную ставку.

Сотрудник вправе работать одновременно в нескольких компаниях. Время, свободное от основной работы, он использует по своему усмотрению. В том числе чтобы трудиться дополнительно в других компаниях (ст. 60.1 ТК). При этом считается, что основное место у него в одной организации, а в остальных он будет занят по совместительству.

Важная статья:

Роструд назвал два опасных условия о зарплате

Закон не разрешает работать на двух основных местах (письмо Минтруда от 26.04.2017 № 14–2/В-357). Совместителю можно работать не больше половины нормы времени (ст. 284 ТК). Поэтому в другой организации его нельзя принять на полную ставку.

Если работник не сообщит об основной работе, его возьмут на полную ставку и попросят трудовую книжку. Сотрудник не сможет забрать документ из вашей компании. Тогда в другой организации поймут, что не вправе оформить его.

Если же сотруднику на другом месте оформят трудовую книжку заново, то второй работодатель будет обязан расторгнуть трудовой договор, если выяснит, что нарушил правила (ст. 84 ТК). При этом вы не вправе требовать, чтобы рядовой сотрудник согласовал с вами совместительство (ст. 276 ТК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>