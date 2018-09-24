Рассчитайте НДС со стоимости готовой продукции.

По сделкам между белорусскими и российскими компаниями НДС нужно платить по Договору о Евразийском экономическом союзе. Покупатель товаров платит налог в стране, где будет их продавать. Если купили услуги, налог нужно перечислить в бюджет по месту оказания услуг (ст. 72 Договора о ЕАЭС).

Российская компания приобрела сырье и использовала его в Беларуси. НДС предъявил и перечислил в бюджет белорусский продавец. Услугу по переработке сырья российской компании оказали в Беларуси. При этом вы не ввозили сырье в Беларусь, но готовый продукт продадите в России. Поэтому НДС на услуги по переработке также рассчитает белорусская компания по ставке 0 процентов (абз. 2 п. 1.1.1 ст. 102 НК Республики Беларусь).

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Компания повезет в Россию не сырье или услуги, а готовый товар. Поэтому ввозной НДС на практике рассчитывают из стоимости товара, который компания сформировала в учете после переработки сырья. Это подтвердили в Минфине. Налог нужно заплатить в российский бюджет (п.13 приложения № 18 к Договору о ЕАЭС). Налоговую базу определите в день, когда получили результат переработки в Беларуси (письмо Минфина от 25.05.2018 № 03-07-15/35333).

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